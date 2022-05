Tony TURQUET

5 ans d'expérience dans les secteurs IT et Internet, comprenant la création de nouvelle entreprise au niveau exécutif et le management de 6 à 10 ingénieurs.

Expertise stratégie marketing

Développement commercial et création de partenariats au niveau moyen et grand compte

Management de projets complexes

Forte capacité à fédérer et pousser une équipe pour obtenir le meilleur de chacun



Formation Ecole de commerce en France et à Taïwan spécialisé en vente, marketing, communication, management, finance, stratégie, entreprenariat.



Recherche un nouvel emploi en Région PACA



tturquet@gmail.com



Mes compétences :

Prospection

Négociation commerciale

Analyse concurrentielle

Emarketing

Ecommerce

Campagne marketing

Relation client

Ebusiness

Référencement

Développement commercial