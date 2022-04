Elsa VERBRUGGHE

J'accompagne et je conseille les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs pour protéger leur savoir-faire, leurs innovations, leurs créations, leur image sur Internet grâce aux outils juridiques (titres de propriété intellectuelle: marque, brevet, noms de domaine, accord de confidentialité, accord de partenariat) et judiciaires (mémoire en défense et en attaque par devant l'INPI, OHMI, USPTO, etc, procédure judiciaire devant les juridictions françaises)



Droit viti-vinicole



Concurrence déloyale - Parasitisme économique



Diffamation - Injure



Droit à l'image - Image sur Internet - Protection contre le cybersquatting



Droit des créations de la mode



Protection du savoir-faire



Droit des marques



Diplômée d'un master 2 en Droit de la propriété intellectuelle effectué au CEIPI, je suis très motivée et je souhaite m'investir dans un emploi en lien avec la propriété intellectuelle et l'innovation.



Lors de mes premiers emplois ou stages, ma rigueur, mon investissement, ma motivation, mon sens de l'organisation et de la communication se sont révélés et ont été appréciés.



J'apprécie le travail en équipe.



Je m'adapte rapidement et avec beaucoup de facilité, comme en témoigne mon année à l'étranger et mon année à Strasbourg.



J'écris et je parle anglais couramment (anglais juridique)



Mes compétences :

Propriété Intellectuelle

Europe

Droit des marques

Droit d'auteur

Propriété Industrielle

Innovation

Propri�t� Industrielle