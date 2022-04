Elsa VERCHERAND

Sa y est l'école s'est terminée pour moi, me voilà sur le marché du travail !

Ou? Quand ? Quel secteur? La meilleure opportunité dans le monde de la communication, de l'événementiel & du tourisme.

Mon but: pouvoir enfin faire ce que j'aime et me donner à fond dans ma futur entreprise.

Avec moi, j'ai mes compétences, mes expériences acquises durant ces années, et l'envie de réussir !



Mes compétences :

Organisation

Sport

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Apple Mac

Adobe Premier

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Sphinx Software

