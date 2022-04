Elsa VERSAYO

Ayant été le support de la direction d’un centre de formation haut de gamme durant 4 ans, j'ai acquis des compétences en gestion. Celles-ci viennent compléter ma palette : management d'équipes, gestion relation clients B to B et B to C et développement commercial.

Autonome et rigoureuse, je suis à la recherche d’un poste polyvalent, enrichissant et responsabilisant.



Mes compétences :

Sieges

Managerial Skills > Team Management

Managerial Skills

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word