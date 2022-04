Elsa VIELJEUF

BRANDING / DESIGN DE PACKAGING / MERCHANDISING



Missions :

- Réflexion stratégique sur les problématiques de marques

- Coordination des éléments de brief et benchmark de tendances

- Participation à la création de concepts

- Encadrement des équipes internes

- Briefing des équipes créatives

- Encadrement des pistes créatives

- Présentation des créations et recommandations stratégiques

- Contrôle et suivi du processus de production

- Gestion financière des projets, élaboration des devis, suivi des budgets



Budgets :

Cosmétique : L'Oréal / Garnier (DMI)

Food : Lindt / Les Salins (La Baleine, Saunier de Camargue...) / Groupe Freixenet

Divers : appels d'offres réguliers



Mes compétences :

Publicité