Elsa WESSIER

Après un Master dans le tourisme et plus d'un an d'expérience en tant que manager dans la restauration rapide, j'aspire à trouver un poste d'assistante de direction dans une entreprise d'événementielle ou un poste de chargée de projet dans une agence qui fait de l'assemblage de produits touristiques. D'une nature consciencieuse et dynamique, je souhaite rejoindre pour le long terme une équipe de travail à laquelle j'apporterais mon expertise.



Mes compétences :

Management d'équipe

Sécurité alimentaire selon la démarche HACCP

Travail d'équipe

Gestion de projet

Polyvalante