Nathalie WESSIER

Installée depuis 1988 comme styliste, et après des études aux Beaux Arts de Lyon, je me suis spécialisée dans le domaine de la décoration. Toujours un crayon à la main, des idées en tête, je commence à dessiner et à faire des mises en ambiance pour mes clients spécialisés dans le monde de la maison : recherche de tendances, d’accessoires, de couleurs, de matières etc...

Création pour BOIRO, MR BRICOLAGE, ASTRAL, de pochoirs, d’adhésifs, d’empreintes et de stickers.

Mes différentes recherches sur les produits de “déco” intérieur,e m’ont largement inspirée pour créer en 2005 le concept de “Décor Métallique Mural”, des décors et panneaux métalliques adhésifs aujourd’hui réunis autour d’une marque unique : METALdécor

Un concept qui répond à une demande croissante d’objets de customisation “chic”, facile à appliquer et sans contrainte de préparation préalable des surfaces.

La gamme, au départ destinée aux professionnels, est, sous l’impulsion de nombreux utilisateurs français, disponible sur Internet à l’adresse :

www.metal-decor.fr



