Elsie-Anne CASSE

MAINTENANT, directeur régional de cliniques psychiatriques. Objectifs: trouver une organisation rentable et la construction du nouveau plan d'actions , développer de nouvelles activités. Missions: réorganisation, integration, gestion humaine et financière, d'administration générale. Coordination dans 5 régions administratives différentes de 16 cliniques privées pour 114 M € de CA en 2014



1995 - 2004 secrétaire générale d'un centre de formation et de conseil aux entreprises. Objectifs: développement national et consolidation du leadership national. Missions: administration générale, le redressement financier de l'entreprise, le développement commercial, la négociation des fonds financiers. Gestion de 300 employés et le budget total de 15 M €, la coordination des 9 filiales régionales.



Responsable régional pour Paris et la région de la formation et des services de consultation. réorganisation, le développement commercial, la gestion humaine. gestion de plus de 40 rémunéré, 1,5 M € Résultat et 6 M € de budget.



1993 - 1995 Consultant formateur: ingénierie pédagogique, études, animation de formation, de coaching collectif et individuel.



1995 - 1992 Chercheur: transfert de technologies entre Etats-Unis et en France des techniques chirurgicales et des méthodes d'analyse. Création d'un laboratoire d'analyse de développer la recherche sur le métabolisme hépatique. Articles publications et thèses. Formation de chercheurs et de post doc, animation de cours à l'université et à l'école agronomique.



Formation personnelle et expérience: Executive MBA (HEC Paris CPA partenaire UCLA Anderson School) 2005, de la Formation et des gestionnaires de conseil (ESCP Paris / CCI) 1995, Docteur thèse en physiologie de la nutrition (INA Paris Grignon / USDA Bethesda) 1990, diplôme d'ingénieur en agronomie (Paris) 1986



Spécialités: gestion financière et gestion humaine, gestion syndicale négociation, relations institutionnelles et Gouvernementales, le développement et la restructuration de sociétés, organisation du travail. contrôle du résultat financier. Développement stratégique. ordres directs du conseil d'administration..



Mes compétences :

Management

Gestion

Développement

Négociation

Connaissance du secteur sanitaires

Création d'établissement de santé

Santé

Ressources humaines

Qualité

Gestion du risque

Gestion de projet

Direction générale

Conseil

Communication