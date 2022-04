Elsie TER-HAAK

Après avoir occupé des postes d'assistante auprès de la direction de grandes entreprises, j'ai évolué vers l'export ou j'ai pu développer mes capacités de gestion, d'autonomie et de contacts. je souhaite un poste ouvert sur le relationnel dans l'Administration des Ventes ou le Secretariat de Direction.





Mes compétences :

Relation client

Personne de Confiance

Polyvalence et adaptation

Autonome et responsable