De formation en informatique de gestion, je détiens une expérience professionnelle de plus de 10 ans en projets dans les secteurs bancaires, de bourse, de leasing...



Mes projets réussis entre autres se basaient sur le changement du système bancaire (T24 de Temenos), De leasing (Please de Capgemini), des projets règlementaires comme la CRS, IFRS9, tarifications des clients...



J’ai travaillé en étroite collaboration avec plusieurs grands prestataires comme Temenos et CapGemini, et en coordination directe avec SG Paris, la société mère de la SGBL où j’ai acquis ma plus grande expérience professionnelle.



Je suis libanaise et je souhaiterai trouver un poste à Paris, la ville où j’ai bien envie de continuer ma carrière professionnelle et surement personnelle.



Mes compétences :

Projects

Procedures guide

IT

Security & Compliance

AML

PMO

direct coordination

functional analysis

cards management

card management

Gap Analysis

Business Process Redesign

Project Management

Stress Management

Microsoft Publisher

Sage Accounting Software

LAN/WAN > LAN

Oracle Developer 2000

Oracle Payroll

Oracle HR

Agile Methodology

Databases

ICBS SQL

Merise Methodology

Microsoft Access

Microsoft Project

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 7.0

Microsoft Visio

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2019

Oracle

Oracle 11i

Oracle 2000

Oracle 6

Oracle 7

Oracle 8

Oracle 9

Prism