Elsy CHAMORIN

Conseillère Principale d'éducation depuis cinq ans, mon parcours m'a permis d'apprendre à gérer toutes sortes de situations en gardant flegme et sang froid.



Je travaille actuellement dans un établissement scolaire qui regroupe 750 collégiens où je suis une véritable médiatrice entre les élèves, leur famille et la direction. Je suis également chargée de former et gérer au quotidien une équipe de 6 éducateurs.



En plus de mes expériences professionnelles, je suis titulaire d'un Master 2 en management du sport. Mes connaissances en ressources humaines, psychologie de l'adolescent, en droits et communication constituent un atout majeur.



Mes compétences :

Management

Ressources humaines

Formation

Développement commercial

Gestion