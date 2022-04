Elsy LAINÉ

Conseillère épargne et protection pour le Groupe AXA France, j'interviens chez les clients/prospects afin d'apporter un conseil de qualité en matière de protection sociale et patrimoniale tant au niveau des particuliers que des professionnels.

Je propose des solutions adaptées à leurs besoins sur les domaines de la santé, la prévoyance, la banque et l'épargne.









Mes compétences :

Développement commercial

Analyse des besoins

Vente B2B et B2C

Fidélisation client

Action commerciale

Gestion de la qualité