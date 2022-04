Elsye GRAND

Je suis actuellement en recherche d'emploi dans la région lyonnaise en tant que technicienne de laboratoire. J'ai 3 ans d'expérience en laboratoire de contrôle qualité ou j'ai acquis beaucoup de rigueur ainsi qu' un bon esprit d'analyse et de synthèse. Je suis prête à diversifier mon expérience en touchant d'autres domaines comme la recherche ou le développement ainsi que d'autres secteurs comme l'agroalimentaire par exemple.

Je suis donc prête à me former a de nouveaux postes ou de nouvelles techniques.