Elvina BERNERON

Forte de plusieurs expériences dans le domaine de la paie et des ressources humaines, je souhaite mutualiser mes aptitudes au cœur d’un service administratif performant.



Dotée d’un excellent sens du relationnel, ma capacité d’adaptation me permet d’évoluer

sereinement dans une équipe.

Ainsi, les différents milieux dans lesquels j’ai exercé mes différentes fonctions m’ont permis d’accroître mes capacités d’analyse et de conseil.



J’ai aujourd’hui le projet de m’épanouir demain, dans une entreprise humaine à fort potentiel.

Dans laquelle je pourrai apporter mes qualités professionnelles, et faire preuve de bienveillance envers différents publics.



Mes compétences :

Employment Contracts

IBM AS400 Hardware

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint