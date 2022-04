Hélène BLANLOT

« Chaque structure vise la performance. » Voilà bien une banalité qui a peu de sens quand on considère la performance et la structure en dehors de leur contexte et de leur environnement.



Pour certains, la PERFORMANCE consiste en l’atteinte d’objectifs initialement définis.



Certes ce critère est important, cependant il reste insuffisant pour évoquer cette notion si complexe que représente la PERFORMANCE. Il est alors plus réaliste de parler de « réussite ».



Qu’en est-il des moyens déployés pour atteindre ces objectifs ? Avez-vous analyser les processus mis en œuvre, les pratiques, les méthodes de travail, l’organisation mise en place, les modes de communication et de circulation d’information ? Enfin, avez-vous analysé le potentiel humain déployé et son adéquation avec la stratégie ou tout au moins le projet défini ?

Au fil des années, je suis intervenue dans des grandes entreprises / groupes industriels, dans des TPE et PME de secteurs variés, dans des établissements privés et publics de la santé et du médico-social.



Ces expériences m’ont permis de développer une approche globale de la fonction RH intégrant la maitrise du risque humain, ainsi qu’une capacité d’intégration et d’adaptation dans des environnements spécifiques.



Mon approche consiste en l’intégration des pratiques RH dans les processus de management de la structure et leur alignement avec le projet / la stratégie. Elle requiert la prise de conscience d’une indispensable autoévaluation, pour ne pas dire autocritique des pratiques RH et managériales. Elle nécessite également la prise en compte de l’environnement spécifique de la structure.



Chaque organisation est un système dynamique riche de potentiels humains divers. Il convient de favoriser leur épanouissement et de maîtriser les risques y afférents.



Mes compétences :

Amélioration des processus RH

Grilles de classification des emplois et des salai

Démarche compétences

Développement des RH

Optimisation de l'organisation des équipes

Mise en oeuvre d'outils de GRH

Organisation

Audit des risques professionnels

QVT

Audit social, formée par l'IAS Paris

Méthode Arc-En-Ciel DISC, certification 2018

Formations CSE en SST et en économie (agrément pré

Santé au travail - enregistrée en tant qu'IPRP aup