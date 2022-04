Elvire BOSSARD

Je suis aujourd'hui à l'écoute d'une nouvelle opportunité professionnelle pour un poste intervenant sur la chaîne d'approvisionnement et la gestion des flux physiques.

Après une expérience de 7 ans chez Procter et Gamble au siège de la filiale commerciale française, j'ai développé des compétences en prévisions commerciales et approvisionnements pour des produits de grande consommation et B2B en circuit professionnel.

Mon expertise en analyse et projection des ventes a permis de hisser les résultats de la filiale dans les premiers rangs européens par la maîtrise des KPIs et le maintien de ces résultats dans les standards requis par le groupe. Mon savoir faire repose aussi sur la capacité à garantir une disponibilité des produits pour le marché français dans un contexte international et de stock partagé avec les autres filiales européennes.

Je suis à la recherche d'un poste en logistique telle qu'elle se définit dans une entreprise PME avec un centre de décision européen. J'aimerais transférer mes compétences dans une organisation qui m'offre un nouveau schéma logistique : e-commerce ou bien au siège d'une enseigne avec ses points de ventes situés en France.







Mes compétences :

Business

Business analyst

Demand Planner

Grande Consommation

Retail

Supply chain

Gestion des stocks et approvisionnement