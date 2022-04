Elvire BOTTIUS

La Qualité c’est améliorer sa compétitivité, c’est améliorer son organisation, c’est s’adapter aux évolutions commerciales, réglementaires et à son environnement !

Malgré sa grande popularité marketing, la qualité peut conserver une image d’ « usine à gaz » et de contrainte dans l’entreprise. Il en est de même pour les secteurs de la sécurité et de l’environnement qui se développent surtout suite à de nouvelles lois.

En tant que Responsable Qualité-Sécurité-Environnement, mon rôle est de rendre votre système de management intégré efficient c’est-à-dire le plus simple possible et adaptée à votre entreprise, à ses collaborateurs et à sa culture pour votre pérennité et le respect des exigences de vos parties prenantes.

Actuellement Responsable Qualité dans une société d’import-export-vente à distance, et ayant déjà exercé dans différents types d’organisations (Industries agro-alimentaires, association), j’ai pu développer les trois compétences essentielles à ce poste :

- Gérer un système de management (contrôle produit, organisation, rédaction de procédures...)

- Assurer la veille réglementaire et normative

- Instaurer une démarche d’amélioration continue avec une approche projet.

Je suis prête à relever de nouveaux défis et je suis ouverte à toutes propositions professionnelles.



Référentiels/démarches : ISO 9001, ISO 14001, HACCP, AMDEC, 5S , Lean production, OHSAS18001, IFS



Mes compétences :

Assurance qualité

Management

Service client

HACCP

Norme ISO 9001 V2008

Sécurité alimentaire

Contrôle qualité

Gestion de la qualité

Norme ISO 14001

Veille normative

Hygiène

Sécurité au travail