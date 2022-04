Elvire KENFACK

Titulaire d'un master en administration des affaires( MBA) et plusieurs expériences dans les domaines commercial, marketing, communication et la supply chain, je suis à la recherche de nouveaux challenges.



Mon dynamisme, ma capacité d'adaptation rapide,mon aisance redactionnelle , et mon orientation performance font de moi une personne idéale pour mener à bien diverses missions.





Mes compétences :

Marketing

Négociation commerciale

Vente

Distribution

Gestion de la relation client

Management

Logistique