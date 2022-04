Elvire MARTENOT

Depuis Juin 2013, j'occupe la fonction de Responsable Logistique Expéditions Produits Finis: management de 20 personnes, gestion du site (9000m2 d'entrepôt), garante des expéditions, en qualité et dans les temps, et bonne tenue du stock, dans les règles de sécurité.



Auparavant, dans le même département, j'occupais la fonction de Responsable de l'équipe administrative (3 personnes), et de Pilote de projets logistiques. Entre autres: déploiement et maintien du système qualité, animation des réunions et évènements (VSM, Kaizen), plans d'actions... Pour partie également: exploitation transport sur la gestion des expéditions Route et Overseas.



Précédemment, j'ai occupé un poste de Responsable Client chez Acte International qui comportait les missions suivantes :

- Commissionnaire de transport Overseas, reporting, statistiques, conseil clients sur les choix de solutions transport (cross trading, opérations douanières) principalement dans le domaine du textile et de l'habillement.

- Gestionnaire d'affaires Ethiques et Sociales: organisation logistique d'audits sociaux, reporting, veille informative.



Mes compétences :

Anglais

Audit

Audit social

Éthique

Export

Import

Import Export

Polyvalence

Qualité

REACH

Textile

Transitaire

Transport

Transport routier

Logistique

Amélioration continue

Management