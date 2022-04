Elvire PICARD

Je recherche une entreprise susceptible de m’accueillir à partir de Septembre 2013 en contrat de professionnalisation.

Titulaire d’un BTS Négociation Relation Client en Alternance, je souhaite poursuivre mes études et me former au métier de Gestionnaire des Ressources Humaines en préparant une licence professionnelle en alternance.

Piloter le parcours des salariés, avoir des responsabilités et des taches diversifiées correspondent à mes attentes professionnelles. De plus occuper un poste à caractère stratégique qui prend en compte le contexte social et économique dans une entreprise serait pour moi un véritable challenge qui pourrait m’offrir une réelle évolution professionnelle.







Mes compétences :

Techniques de communication écrites et orales

Négociation commerciale

Gestion administrative et commerciale

Relation client

Gestion appel d'offres

Argumentaire de Vente

Suivi clients

Droit commercial

communication

ressources humaines