Elvis BRAILLON

Evoluant depuis dix ans en tant que responsable de projets marketing, mon parcours m'a permis d'acquérir une solide expérience dans des environnements en constante évolution.



Cette expérience enrichissante m’a conforté dans ma volonté de développer l'image de marque, la visibilité et la notoriété de projets qui me sont confiés tout en essayant de trouver de nouvelles possibilités de développement.



Mes atouts:



Qualités organisationnelles

Sens des responsabilités

Capacité d’adaptation

Capacité d'analyse

Solide expérience en gestion de projet

Proposition de nouveaux axes de développement

Capacité d’initiative et de décision

Excellent relationnel

Dynamique

Rigoureux

Rationnel

Autonome

Diplomate





Mes compétences :

Gérer et piloter les projets

Planifier et établir la stratégie

Encadrer, coordonner et animer

Faire un reporting des activités

Développement

Coordination

Encadrement

Management

Marketing

Stratégie digitale