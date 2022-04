Elvis D'OLIVEIRA

J'ai eu le DECF à l'INTEC - CNAM à Paris en juillet 1998, et après divers stages en entreprise et le dernier d'une durée de 4 mois chez PriceWaterhouseCoopers en Côte d'Ivoire au département Expertise Comptable, j'ai intégré l'organisation Mazars en Côte d'Ivoire en février 1999. J'ai régulièrement progressé en expérience et en maturité et j'ai été promu Directeur de mission en septembre 2004.

Je suis Expert Comptable Stagiaire depuis le 1er mars 2007 et j'espère pouvoir boucler mon diplôme dans les délais requis (3 ans) pour postuler au processus de cooptation en tant qu'Associé chez Mazars.



