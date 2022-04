Element'Air recherche un Technico-commercial BtoB



Fort de leurs experiences, Les Acteurs d'Element'Air, sauront vous apporter l'expertise nécessaire pour répondre à vos besoins, en montrant un nouveau sens au mot "Service".



Element'Air se veut être un société de proximité créant ainsi un réel Partenariat, sachant être réactive et qualitative afin de vous accompagner face aux normes et règlementations évoluant de manières constantes.



La mise en propreté des réseaux de ventilation ne peut se concevoir désormais sans une compétance accrue, de l'expertise jusque la mise en oeuvre.



En perpetuelle croissance depuis la création, 95 k€ en 2011, 170 k€ en 2012, 297 k€ pour l'année 2013, et 355 k€ pour 2014 Element'Air vous servira depuis ses nouveaux locaux situés à Meaux en Seine et Marne et permet ainsi de parfaire ses services avec sa seconde équipe technique.



Parmis nos fidèles partenaires, nous comptons: CROUS de Versailles, William Saurin, Ministère de l'Intérieur, A.G.R.A.F., E. Leclerc, Ashland, Bouygues, Cofely, STEF, Howmet, Air France, Vinci Facilities, Véolia.



Cordialement



Elvis Da Piedade

Directeur