Elvis-P AMANE

Je suis AMANE ASSALE N'guessan Elvis-Patrick,

diplômé du cycle Technicien Supérieur option Bâtiment et Urbanisme de l’École Supérieur des Travaux Publics (ESTP), de l'Institut National polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB)en juillet 2006.

Je poursuis ma formation au Centre des Ingénieurs et Techniciens des Travaux Publics et des Mines d'Abidjan (CI2TPM) de l’École de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres (EFCPC).

Je sors major de la promotion 2007-2009, avec le diplôme d’État d'Ingénieur des Techniques du Bâtiment.

Je suis actuellement employé depuis octobre 2008 dans un cabinet d'architecture de la place en qualité de technicien Supérieur.

Je veux mettre à profit mes qualités d'ingénieur obtenues pendant ma formation et apporter mon expérience acquise en cabinet d'architecture, à une société de construction, de contrôle, de gestion ou d'étude dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics.



Mes compétences :

CAO

CAO et DAO

DAO

Endurance

Esprit d'équipe

Méthodologie

Permis B

Rigueur

Sens des responsabilités