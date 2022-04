Elvyre DAOUDA

Double compétence, Finance et Ressources Humaines, 15 ans passé au service d' une PME de transport routier de 200 personnes et 30 M€ de CA, Mon métier est d' accompagner l'entreprise dans ses différentes missions d’organisation, finance, comptabilité et RH, en favorisant une gestion optimum des compétences au profit d’un projet commun.



J’ai pratiqué :

• L’optimisation des délais de clôture et du BFR

• La gestion de trésorerie, pilotage de projet cash

• La gestion de tous les aspects des RH

• Et l’accompagnement des opérationnels (12 chefs d’agence), dans leur mission de gestion du

personnel et de la maîtrise de leur activité





Mes compétences :

Ressources Humaines

Budget

Trésorerie

Contrôle de Gestion

Gestion de projet

ERP