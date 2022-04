Elwafi KHALIFA

"Je m'appelle khalifa elwafi et j'ai 31 ans.



Après des études en institut supérieur de biotechnologie monastir tunisie à contrôle sécurité des aliments en 2006, j'ai intégré le groupe yadis au poste de hygièniste, poste que j'ai occupé jusqu'en 2010. J'étais en charge à ce poste de mise en place de systeme HACCP / formation des personnels de la chaîne alimentaire pour l'application des bonnes pratique d'hygiène lors de manipulation des aliments et de la mise en place de ISO 22000 ( stade audit à blanc seulement)

J'ai ensuite rejoint hôtel holiday beach djerba au poste de responsable service hygiène et y ai développé

les procédure et instruction de travail en relation à l'hygiène et sécurité des aliments.

Toujours en poste aujourd'hui, je cherche à valoriser mes compétences de formation et prendre en charge d'autres missions .