Elwina POINOT

Responsable de service comptable pour des sociétés Françaises au sein de groupes internationaux, avec expérience en cabinet d'audit et en centre de services partagés en Angleterre. J'ai un DECF.



Dans un contexte multi-sociétés avec double comptabilisation sous SAP (normes IAS, Françaises, USGAAP); je prends en charge la préparation des comptes mensuels et reporting (HFM) selon les règles SOX et groupe implémentés, de l'établissement des comptes prévisionnels et annuels jusqu’au dépôt de la liasse fiscale (CEGID); j'assure le contrôle de la paie et des déclarations sociales; ainsi que le suivi juridique de la société. J'anime et encadre une équipe locale et supervise des équipes finances à l’étranger.



Personne dynamique, pro-active et pragmatique, j'ai mené à bien de nombreux projets d'amélioration et de restructuration du service finance par l'adhésion, la participation et la confiance de mes collaborateurs (changement d'ERP, fusion, transfert de centre de service partagés, sous-traitance).



Organisée et avec une forte capacité d'initiative, j'ai donné un renouveau à mon équipe pour atteindre un niveau d'excellence dans la mise en place et le suivi des normes SOX et internes; afin d'être une des références au niveau Européen de notre groupe. Ce qui a permis à terme d'accroître la motivation et mettre en avant les capacités de mon équipe.



Mes nombreux voyages m'ont permis d'acquérir une vision multi-culturelle, et l'envie d'avoir de nouveaux challenges. Je suis une personne autodidacte, autonome qui souhaite travailler en équipe pour partager et améliorer les expériences de chacun pour en faire des atouts.



Je souhaite rejoindre un Groupe ou une Société dans un contexte dynamique, ayant des projets et souhaitant améliorer son service Finance.



Mes compétences :

HFM

SAP

USGAAP

Finance

International