Ely FRUTOZO

Conceptrice, directrice artistique et graphiste.



Au fait des nouveaux enjeux en matière de communication, accompagnée d'un ensemble d'experts dans ce domaine.

J'ai le sens de l'esthétique, la capacité d'aborder des thématiques variées et de maîtriser parfaitement la réalisation des supports print, digital, événementiel...



Savoir-faire :

Gestion d'une équipe, des prestataires

Gestion de clientèle grand compte

Estimation des temps

Reporting

Stimulation

Print en tout genre,

Digital

Bonne stratégie,

Originalité,

Créativité,

Professionnalisme

Bonne humeur :))

English speaking and writing , of course.



les choses que j’aime :

le chocolat, Dupontel,

le ski, Raphael, les chaussures, cuisiner...



celles que je n’aime pas :

Les épinards, les gros égos,

la pluie pour plus d'une journée,

pas de messages sur mon répondeur...



Mes compétences :

Conception

Direction artistique

Stratégie

Digital

Print

Analyser écouter réfléchir agir

Direction de clientèle

Communication