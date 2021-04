Issu dune double formation supérieure technique et commerciale

Près de 8 ans d'expérience commerciale dans l'industrie, principalement le secteur automobile "OEM"

Capacité à créer de la valeur sur des cycles longs en mode projet

Axé « business », orienté grand compte dans un environnement tourné essentiellement vers l'international et dans un contexte marché en perpétuel évolution alliant prise de business et profitabilité