Gestion et réalisation des implantations des lignes de fabrication (AUTOCAD)

Equilibrage des lignes et poste de travail, gestion des nomenclatures (XPPS)

Réalisation des instructions et standards de travail.

Réalisation des Idées d'amélioration et productivité produit process.

Transfert d'activité

Réduction des surfaces de production

Redémarrage et suivi des améliorations.

Lancement des essais, validation et mise en place des améliorations.