Elyacine Djamel SADAT

J'active dans le domaine de distribution du materiel d'éléctricité, la basse et la moyenne tension, specialement pour les utilisation en batiments, domestique, et secteur agricole, moteurs, pompes, j'ai acquis l'experience en travaillant à mon compte et une experience à caterpillar algerie, dans le materiel travaux publiques, et groupes electrogenes toute gamme de marque caterpillar. j'ai la volonté de me lancer dans gestion de la vente et la distribution.



Mes compétences :

vente

finance

Informatique

Gestion

Distribution

Management

Comptabilité