Elyass BEN HDECH

Mon parcoure en bref :



Après de passionnantes années a l’EPITECH, j’obtient mon diplôme en 2009. Je rejoins alors une SSII parisienne pour près de deux années de missions intéressantes et constructives. Puis retour au sources: Je rentre à Lyon en rejoignant Netapsys Rhone-alpes avec laquelle je continue l’aventure jusque'à aujourd’hui... Le tout parsemé de voyages de part le monde.



Passionné du Web et de ses technologies avec un attrait particulier pour le monde mobile je suis aujourd’hui ouvert au propositions orientées développement/ gestion de projets / AMOA



Disponible dès Octobre 2013 en tant qu'indépendant, je suis à l'écoute de toutes proposition de partenariat.





Mes compétences :

Gestion de projet

JAVA

.NET

PHP5

Javascript

SQL

Informatique

C++

Php

C#

HTML

UML