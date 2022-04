Elyes AROUS

Diplômée de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS), (spécialisation Nouvelles Technologies de l'Information et du Commerce Electronique) depuis 2010, je suis actuellement un ingénieur développeur Progress chez Discovery Informatique depuis Décembre 2010. Toute mon expérience est axée développement spécifique sous Progress pour l'ERP QAD (MFG/PRO) pour les comptes de:

- Kuehne + Nagel DSIA.

- un grand client tunisien : ‘Poulina Group Holding’

participant ainsi aux importantes étapes du cycle de vie du logiciel : de la conception et le codage, voire le développement et le test des modules.



Bonne culture générale, Sens du relationnel, Réactivité, Esprit de synthèse et sens du service Client.



Mes compétences :

Progress 9.01E

MFG/Pro

SQL

C#

PROGRESS

ERP

WMS

OpenEdge

4gl