Elyes DRIDI

Professionnel et rigoureux, j’aime relever les challenges et bâtir en équipe les fondations de la réussite.

Mon sens du contact et mon aisance à la prise de parole sont des atouts de communication.



Au sein d'Anetys, j'ai en charge la co-direction de l'agence de Strasbourg.



Nous proposons notre expertise sur les sujets tels que :

- Le conseil et le déploiement d'architectures centralisées

- L’optimisation et la sécurisation de poste de travail

- La transformation du poste et la virtualisation des applications

- L’impression sécurisée et le Cloud Printing

- L’administration du poste et la mise en place de catalogue de services

- La supervision des systèmes et des applications métiers

- Le support et l'accompagnement des équipes IT



Nous avons développé une double approche, à la fois tactique sur des problématiques techniques précises et stratégique sur l’évolution du système d’information et du poste de travail en particulier.



Mes compétences :

Citrix

Terminal Server

Virtualisation

Wyse

Mobile workstyle