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Elyes HANNACHI

MENZEL BOUZELFA

En résumé

INGÉNIEUR CONDUITE DES NAVIRES ET SYSTÈMES NAVALS (NAVIGATEUR ET CHEF DE QUART) A L'ORIGINE PUIS PLONGEUR SPÉCIALISE (DÉMINAGE;TRAVAUX SOUS MARINS;ENSEIGNEMENT) DEPUIS 2008. DIRECTEUR DES ETUDES EN (DIFFÉRENTES SPÉCIALISTES AU SEIN DE LA MARINE) , CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE, RESPONSABLE LOGISTIQUE ET ACHATS EN MATIÈRE DE PLONGÉE PROFESSIONNELLE.
AGENT ADMINISTRATIF A L'AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE (CAMPUS FRANCE)

Mes compétences :
Plongée sous marine
Travaux sous marin
Direction des systèmes d'information
Navigation
Enseignement
Back Office
Requirements Analysis
Conflict Resolution
Army
Clerical Support
Firefighting
Human Resources
Public Services

Entreprises

  • AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE - Agent administratif l'ambassade de France

    2018 - 2018 France
    U * Accueil des étudiants
    * Traitement, authentification des dossiers (back office)

    R * Traitement des chèques, validation du paiement
    * Coopération universitaire

  • MINISTÈRE DE LA DÉFENSE TUNISIENNE - Chef de service logistique et achats

    2014 - 2016 U
    * Gestion du matériel spécifique à la plongée et du matériel commun pour la marine.
    * Analyse des besoins, contribution à la rédaction des cahiers des charges techniques, M dépouillement des offres...
    * Suivi des marchés nationaux et internationaux.

  • Ministère De La Défense tunisiènne - Directeur des études

    Paris 2011 - 2018 * Enseignement :
    * Niveaux : Plongeur de bord - Nageur de combat - Plongeur démineur-Plongeur spécialisé
    * Formation des futurs instructeurs

    * Public visé:
    *Militaires (Officiers, sous officiers et hommes de troupe)
    *Ministère de l'intérieur : Garde nationale, Sécurité civile
    *L'armée de terre : Forces spéciales
    *Ministère des finances (la douane)
    *Ministère de l'agriculture (INSTM)
    *Écoles de pêche (corailleurs)
    *Organismes privés (CMR Tunisie, ...).

    * Tâches administratives :
    * Suivi des élèves et des instructeurs.
    * Élaboration et conception du programme de formation, fiches pédagogiques, progressions...

  • ministère de la défense - OFFICIER DE SÉCURITÉ MILITAIRE

    Paris 2009 - 2016 * Sécurité des établissements
    * Sécurité des individus
    L * Sécurité des informations

  • Ministère De La Défense - Instructeur

    Paris 2009 - 2018 V * Formation théorique : Sécurité de la plongée - physique appliquée - tables de plongée -travaux
    sous-marins - Matériel - Recherches - Physiologie - mines et engins explosifs de la deuxième guerre, ...
    I * Formation pratique : du débutant au niveau V plongée (0-80m)

  • MINISTÈRE DE LA DÉFENSE TUNISIENNE - Directeur des études & Instructeur

    2008 - 2018 : Directeur des études - Instructeur démineur(PLD) - Plongeur travaux sous-marin :
    * Responsable des chantiers et chef des missions de plongée d'instruction et d'intervention
    * Instructeur à l'air et aux mélanges binaires et ternaires jusqu'à 80m de profondeur
    I * Plongeur démineur (intervention sur les engins explosifs sous la mer)
    * Plongeur travaux sous marins (soudure, découpage, dévasage, renflouage, ...)
    * Traitement et prise en charge d'éventuels accidents de plongée en collaboration avec
    C l'équipe médicale.
    * Direction et participation à des travaux d'ordre public (renflouage, dépollution, ...)

  • Ministère De La Défense - Officier chef de quart

    Paris 2005 - 2007 sur un escorteur côtier de la marine nationale à
    T * Assurer la continuité du commandement du navire pendant le quart de navigation, de mouillage et à quai.
    * Planification et suivi des exercices de sécurité à bord
    A Chef service Conduite Du Navire (CDN) et officier de détails.

    *Gestion du personnel (pointage, gestion des conflits, entrainement, ...)
    E *Veille sur l'état général du navire (travaux d'entretien, propreté, inspections, ...)

Formations

  • CIEP Département Reconnaissance Des Diplômes (Enic-Naric)

    Paris 2018 - 2018 Attestation de comparabilité

    Niveau 1 nomenclature française - Niveau 7 cadre européen

  • CIFOP-IMS (Tunis)

    Tunis 2016 - 2016 Web designer

    Adobe ILLUSTRATOR - PHOTOSHOP - FLASH

  • CIFOP-IMS (Tunis)

    Tunis 2016 - 2016 Developpeu web

    HTML5 - CSS3 - JAVASCRIPT - PHP

  • Base Fédérale De Hendaye

    Hendaye 2013 - 2015 MF1 plongée subaquatique

    : Moniteur fédéral 1er degré MF1 n°26686/2015 option plongée subaquatique : (Base fédérale de

  • Groupe Forces Spéciales (Bizerte)

    Bizerte 2009 - 2009 Parachutiste

    : Parachutiste (Groupe des Forces Spéciales de l'armée de terre).

  • Agence Ce Renseignement Et De Sécurité De La Défense (Tunis)

    Tunis 2009 - 2009 Officier de sécurité militaire

    : Officier de sécurité militaire (Agence des Renseignements et de Sécurité de la Défense).

  • École De Plongée Marine Nationale

    Saint Mandrier 2007 - 2008 OFF PLONGEUR DEMINEUR/OGENISM

  • Académie Navale Menzel Bourguiba (Bizerte)

    Bizerte 2002 - 2005 Ingénieur

    Conduite des navires et systèmes navals

  • EPAM - Ecole Préparatoire Aux Académies Militaires (Sousse)

    Sousse 1999 - 2001 Diplome Universitaire

    : Diplôme universitaire des études scientifiques à l'école préparatoire aux académies militaires (Option math/physique/Informatique)

  • EPAM - Ecole Préparatoire Aux Académies Militaires (Sousse)

    Sousse 1999 - 2002 DUEL

Réseau