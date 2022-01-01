Elyes HANNACHI

INGÉNIEUR CONDUITE DES NAVIRES ET SYSTÈMES NAVALS (NAVIGATEUR ET CHEF DE QUART) A L'ORIGINE PUIS PLONGEUR SPÉCIALISE (DÉMINAGE;TRAVAUX SOUS MARINS;ENSEIGNEMENT) DEPUIS 2008. DIRECTEUR DES ETUDES EN (DIFFÉRENTES SPÉCIALISTES AU SEIN DE LA MARINE) , CHEF DE LA DIVISION TECHNIQUE, RESPONSABLE LOGISTIQUE ET ACHATS EN MATIÈRE DE PLONGÉE PROFESSIONNELLE.
AGENT ADMINISTRATIF A L'AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE (CAMPUS FRANCE)
Mes compétences :
Plongée sous marine
Travaux sous marin
Direction des systèmes d'information
Navigation
Enseignement
Back Office
Requirements Analysis
Conflict Resolution
Army
Clerical Support
Firefighting
Human Resources
Public Services