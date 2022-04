Elyn LEULIET

Travailler dans la communication s'est présenté comme une évidence. Ce métier me permet d'allier plaisir et travail, tout en s'imposant comme le reflet de ma façon de vivre et de penser.

Ma personnalité s'est affirmée grâce à de multiples expériences professionnelles. Autonome, responsable, avenante, j'aime aller au bout des choses. Je m'investis avec passion dans mon travail et cherche toujours à approfondir mes connaissances. Je donne chaque jour le meilleur de moi-même, avec une note agréable de joie de vivre et une bonne humeur constante.

Ma vision d'avenir? Un métier qui me transporte au son des rencontres et des opportunités.



Mes compétences :

Community management

Gestion de projet

Communication

Rédaction

Réseaux sociaux