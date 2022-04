Elysa D'ALESSANDRO

Mon expertise : la mode, le produit et la dimension internationale.

Mes connaissances des marchés nationaux, européens et internationaux ; ma passion pour l’international, ESMOD, mes expériences dans les grandes centrales spécialisées, dans le Retail et chez les fournisseurs, m’apportent une connaissance à 360° du produit, de l’élaboration à l’aboutissement mais aussi jusqu’à son implantation visuelle en magasin.

Créativité, curiosité, rigueur, esprit d’analyse, dynamisme, mon goût pour la performance et mon aisance relationnelle me permettent de partager mon expertise en collaborant dans un véritable esprit d’équipe.

Réaliste, organisée, ordonnée, le résultat aussi est un élément important !

L’Italien, l’Anglais et l’Espagnol, sont des passions qui me motivent aussi.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Créativité

Organisation

Stylisme

Mode