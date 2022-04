Elysabeth BÉCLIER-TOSQUE

Née en 1957, je dessine et je peins depuis l’âge de 13 ans.

Totalement autodidacte jusqu’en 1995, j’ai ensuite suivi pendant 3 ans les Ateliers pour

adultes des Beaux-Arts de Toulouse (modèle vivant) puis les stages d’été de Ben-Ami Koller.

C’est l’enseignement de ce peintre qui m’a fait passer du simple loisir à une démarche plus professionnelle.

Au départ, la couleur a été mon fil d’Ariane. J’utilise cette priorité sur des séries thématiques

dont elle est l’axe, le point de départ de l’inspiration et l’outil de progression.

A l’heure actuelle, l’huile s’impose de plus en plus.

La recherche de l’équilibre, la rigueur des compositions, l’harmonie des couleurs constituent les bases essentielles de ma recherche picturale.



