Elyse CHARVIN

Diplômée de l’école des hautes études en sciences de l'information et de la communication (CELSA - La Sorbonne) avec une spécialisation en Médias informatisés et Stratégies de communication, je mets quotidiennement à profit ma double formation (Master en Marketing et Communication en école de commerce & des études de littérature en Hypokhâgne - Khâgne).



Mon parcours intègre à la fois des expériences en agence en tant que planneur stratégique, et chez l’annonceur en tant que chargée de communication. J’ai travaillé sur de nombreuses marques internationales et françaises dans des secteurs d’activités variés afin de les aider à construire leur identité, comprendre leur audience et créer une véritable relation avec leurs consommateurs – telles que Mondelēz International (anciennement Kraft Foods), Unilever, Oasis, Nestlé, Pernod-Ricard, AXA, BNP Paribas, Renault, Intermarché, marque de cosmétiques et produits pour femmes enceintes etc.



Outils de veille et d'analyse des médias sociaux: Sysomos, Synthesio, Kred

Outils d'étude: SIMM-TGI, AdScope, QPS, Toluna, him! Client hub



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Littérature

Médias

Communication

Commerce International

Internet Des Objets

Planning stratégique

Comportement du consommateur

Marketing stratégique

Veille concurrentielle

Stratégie

Consumer Insight

Études marketing