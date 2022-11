Julie CHARVIN

Titulaire d’un Master de l’ESC Marseille et d’une spécialisation en management international du sport, je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste en tant d’assistante chef de projet ou au sein d'un service commerciale dans une entreprise travaillant si possible dans le domaine de l'événementiel.



Fiable, flexible et capable de travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe, je souhaiterais mettre à profit ma formation et mon expérience des événements sportifs internationaux.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont notamment permises de faire mes preuves dans des domaines aussi variés que :



• Evénementiel

- Coordination logistique d’événements sportifs (accueil, transport, hébergement, restauration, protocole),

- Gestion de stand pour une collectivité lors d’une Foire économique,

- Organisation d’événements pour un restaurant.



• Marketing/Communication

- Relations Presse (communiqués, revues de presse, relations quotidiennes)

- Relations Publiques (sponsors, entreprises, élus, collectivités, coordinateurs sportifs et athlètes, grand public)

- Création de supports de communication écrits basiques.



• Ressources Humaines et management d’équipes

- Recrutement,

- Gestion de salariés et volontaires,

- Gestion de conflits.

• Commercial

- Commercialisation de prestations d’événementiel sportif auprès de collectivités et entreprises,

- Recherche de sponsors,

- Développement du Chiffre d’Affaires et fidélisation de la clientèle

• Trésorerie

- Gestion de la trésorerie des 13 boutiques,

- Analyse des erreurs de caisse et reporting.

- Gestion de la caisse d’un restaurant.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Football

Loisirs

Marketing

Ressources humaines

Sponsoring

Sport

Tennis

Tourisme