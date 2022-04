EMAtelier, est un atelier d’architecture, d’architecture d’intérieur, de scénographies d’exposition, un espace de création et de recherches d’innovations.



EMAtelier est la concrétisation d’une forte collaboration entre deux partenaires, Maïlis FALK architecte et designer d’espace et Elyse GEHRING architecte d’intérieur et scénographe d’exposition.

Dynamiques et enthousiastes, notre principale préoccupation est de réaliser des projets adaptés à vos besoins, de rechercher des solutions précises et personnalisées.



Inscrit à l’Ordre des Architectes, EMAtelier étudie les projets d’une clientèle de particuliers et de professionnels au travers de missions d’études préliminaires et partielles, et propose également le suivi de chantier dans le cadre de mission complète.

Il n’y a pas de petit projet ! N’hésitez pas à nous contacter, nous échangerons avec plaisir sur votre projet de création, de rénovation, d’extension, de décoration…





Mes compétences :

Créativité

Conseil

Décoration intérieure

Architecture d'intérieur

Concepteur

Aménagement intérieur

Coordination événementiel

Chef de projet

Scénographie