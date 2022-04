Je suis Elysé RAKOTONDRAZANANY FONDATEUR de http://www.refcreation.com de MADAGASCAR, et référenceur SEO freelance spécialisé dans le référencement site internet, positionnement top 3, top 5 et top 8 des moteurs de recherche.



Prestations en résumé:



SEO ( Référencement naturel : white hat) :



1- Optimisation du site ou AUDIT SEO complet "On et off page" ( identification des facteurs bloquants,

audit technique et éditorial, étude des backlinks, technologie des sites, analyse des stratégies SEO concurrentes, ergonomie)

2- Optimisation technique du site et des pages (balises meta, title, heading, attribut alt, ...), indexation, maillage interne, htaccess...

3- Proposition de mots clés et expressions qualifiées

4- Communication de votre site sur les réseaux sociaux pour l'efficacité de votre référencement.

5- Stratégie de linkbuilding (recherche des liens, création de backlinks - échange de liens)

6- Création de contenus pour le référencement + optimisation des contenus existants

7- Suivi d'évolution des mots clés et des concurrents par des outils.

8- E-reputation et diffusion des diverses vidéos dans les plateformes (youtube, doyoubuzz, viadeo, ...)

8- Ayant des bonnes connaissances des algorithmes Panda, Pingouin et Colibri

9- Construction de tableaux de bord SEO pour le suivi et l'analyse des résultats



SEA (Référencement payant) :



- Création des campagnes et des annonces, définition des mots-clés

- Optimisation et gestion des campagnes



SEM (Community management) :



- Création des plateformes pour les réseaux sociaux (facebook, ichallengeyou, linkedin, G+, twitter, pinterest, tumblr, flikr, instagram,...)

- Animation des divers réseaux (diffusion des photos et de contenus, gestion des réponses et des modérations,...).





Mes outils :



Les outils d'analyse (Google Analytics), de référencement (Webmaster Tools, Keyword Planner, Google My Business, Xenu/ScreamingFrog/ , Majestic/Ahrefs/OSE, SEMRush/SemVisu/YoodaWebtools/myposeo, suite Yooda, siteliner, ranks... ...), et Google AdWords pour le référencement payant.



Connaissances en HTML5, css, C++, Visual Basic, Php et wordpress.



Pour les amples informations, il suffit de me demander sur skype:refcreation ou contact@refcreation.com



Mes compétences :

Rédaction web

Référencement naturel

Community management

Saisie online

Analyse stratégique

Référencement

SEO

Google analytics

Analyse de données

Google Adwords

SEM