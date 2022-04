Elyse TANESIE

Aprés une licence en langues étrangères appliquées, je suis partie à Londres à University College of London et à Madrid pour réaliser mon stage de fin d'année dans le domaine de l'Export. Le Master 1 en Commerce International m'a permis d'approfondir mes connaissances. Aujourd'hui, je valide un BAC+5 à Sup Career, le groupe de l'INSEEC spécialisé dans l'alternance pour un Master 2 en Ingénierie d'Affaires. Mon stage m'a permis de connaître le métier de consultante junior en web marketing en tant que stagiaire chez Masterprems à Paris. Aujourd'hui je m'épanouie dans le job d'attachée commerciale chez UPS sur une partie du 92.



Mes compétences :

Commerce international

Prospection

Commerciale

Référencement

Communication externe

Management

Marketing

Internet

motivation

relationnel

organisation

dynamique

ouverture culturelle

adaptation