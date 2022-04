élysée BROU

Titulaire d'un baccalauréat professionnel en comptabilité, j'ai travaillé dans différents domaines d'activité et j'ai pu mettre en pratique de nombreuses compétences :



- Etre conciliateur

- Négociation & relation clientèle

- Organisation et gestion d’approvisionnement

- Gestion administrative

- Secrétariat / Comptabilité

- Manutention

- ....





Actuellement à la recherche d'un emploi mon adaptabilité, ma rigueur et mon implication sauront vous convaincre.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Aisance relationelle

Secourisme