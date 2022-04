Elysee PENIGUE

Après 5 ans d'expérience en assurance santé je me retrouve depuis octobre 2015 commerciale à BD DIANOX qui est une entreprise exerçant dans le domaine biomédical et parapharmaceutiques ,qui existe depuis 2007.

Son activité consiste à commercialisé des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques destinés aux cliniques,aux hôpitaux, aux organismes internationaux et locaux,aux laboratoires,aux particuliers......

Notre mission est d'adapté nos services aux besoins spécifiques de chacun de nos clients.

J'ai pour charge la vente des produits et la fidélisation des clients en gros la gestion clientèle,l'élaboration de stratégies permettant d'avoir une base de données clients solide et aussi le recouvrement de ces clients .



Mes compétences :

Management commercial