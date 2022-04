Elytis QUIMPER

Elytis Business School, école privée enseignement supérieur, du BTS au Master, présente sur Quimper, Brest et Lorient depuis 53 ans.



Elytis Business School :

Formation en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat stage longue durée), formation initiale, formation continue (formation adulte en 1 an - début de la formation en juillet).



Du BTS, diplôme d'état BAC +2, au Bachelor Diplôme reconnu par l'Etat Bac + 3, au DEES Bac+3 et jusqu'au MASTER Européen BAC +5, vous serez accompagné par une équipe d'enseignants habilités par le rectorat de l'académie de Rennes et de formateurs issus de l’entreprise dans les domaines suivants :



- ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

- COMMERCE

- COMMUNICATION

- BANQUE

- IMMOBILIER

- TOURISME.