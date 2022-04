Ema ACCOMPAGNEMENT

L’École des métiers de l’Accompagnement forme à l’acquisition des compétences d’accompagnateur en collectif ou en individuel. Ces compétences permettent à l’individu professionnel de s’ouvrir à une alternative fructueuse et prometteuse, là où tout est vécu comme bloqué.



É.M.A. forme des professionnels de l’accompagnement, capables de :



Vendre un concept conforme à une société mouvante et changeante pour que son client puisse y agir en tant que citoyen responsable, et ne pas se contenter de monnayer une marchandise à la mode.



Développer chez son client l’appartenance à une société pour contribuer à son évolution, à s’y accomplir, et ne pas se contenter de la subir.



Proposer un angle d’attaque pour comprendre les problèmes actuels des personnes et des organisations ; problèmes liés à une activité sociétale extrêmement mobile et labile, et ne pas se contenter de reproduire les comportements attachés à la pensée unique.



Déplacer son attention sur les processus, les mouvements entre deux états, dans un contexte mouvant, et ne pas se contenter de s’accrocher à des repères figés.



Développer une efficacité du professionnel en exercice qui va inventer des ressources, et ne pas se contenter d’esquiver les contraintes.



Faire advenir en situation le changement, par la créativité et l’innovation, en intervenant sur les processus, et ne pas se contenter de traiter les procédures et de gérer les problèmes.



Initier le changement, dans les ressources humaines : l’entreprise, le monde politique, l’éducation, et ne pas se contenter de maîtriser les hommes et les systèmes.





Former des professionnels à la compétence d’accompagnateur est pour nous une forme d’engagement social. Un professionnel formé à l’accompagnement contribue directement à l’évolution des valeurs de la société.



Agir en tant que professionnel formé à l’accompagnement, contribue à promouvoir la reliance aux autres humains dans une société où tout se dissout. Un tel professionnel est en continuel dialogue avec les valeurs et n’en reste pas à une panne de critères d’évaluation. C’est dans ce dialogue permanent qu’il se réfère à une déontologie et éprouve son cheminement éthique.



