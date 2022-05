UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



Si vous faites face à des problèmes commerciaux, stratégiques ou managériales, LYA Accompagnement peux vous aider.

L’approche de LYA Accompagnement est personnalisée : Conseils et démarches sur mesure pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre entreprise.



Un large choix de services



LYA Accompagnement est fière de pouvoir s’adapter aux besoins de ses clients et se priorité est d’offrir des solutions pratiques qui sont simples à mettre en place.

Ci-après, certains des domaines d'interventions de LYA Accompagnement et un bref aperçu de notre offre qui a vocation à évoluer à votre contact pour "coller" à vos besoins :



• Audit, analyse et évaluation

• Stratégie d'entreprise

• Management par la Qualité

• Conseil en GRH & Recrutement





Vous êtes PORTEUR DE PROJET



LYA ACCOMPAGNEMENT vous propose des solutions d’accompagnement adaptés à vos attentes, vos besoins et aux besoins de votre projet pour la création de votre entreprise.



LYA ACCOMPAGNEMENT vous offre un accompagnement personnalisé en trois phases visant à maximiser les chances de réussite de votre entreprise.



1ère Phase : Construire l’idée de votre projet :



Nous travaillons avec vous sur la construction de votre projet afin d’en assurer la pérennité.

• La prise de connaissance et l’analyse de votre projet

• La détermination des choix juridiques, fiscaux et sociaux.



2ème Phase : Mettre en œuvre votre projet :

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives : nous procédons aux déclarations et enregistrements nécessaires à la création de votre activité et en fin nous vous assistant dans la phase d’implantation de votre entreprise.



3ème Phase : Réussir votre projet :

Nous vous accompagnons à construire la solution la mieux appropriée pour la gestion administrative de votre entreprise : Gestion comptable et financière, GRH , Organisation…





Mes compétences :

Accompagnement des entreprises

Conseil RH

Conseil financier et fiscal

Pédagogie