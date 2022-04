Après un diplôme de français à la Sorbonne, dix années de travail dans le domaine de l’audiovisuel en France et un diplôme de technicien d’exploitation des équipements audiovisuels à l’Ina, je me sens capable aujourd’hui, de participer à la distribution et à la commercialisation de vos services dans les pays du golfe et ses environs.



Grâce à ma langue maternelle, l’arabe littéraire, ma langue d’études, l’anglais, ma langue d’adoption, le français et ma double nationalité franco-jordanienne, je me sens en parfaite confiance dans les pays occidentaux et orientaux.



Depuis mon enfance, l’entreprise de mes parents m’a permis de me perfectionner dans l’argumentation, les communications et les échanges commerciaux;

Avant de travailler dans l’audiovisuel, j’ai été commercial et porteur d’affaire en Jordanie, pour le compte de diverses sociétés. J'ai été amené à me rendre en Égypte, en Syrie, en Libye, en Arabie Saoudite, en Turquie et au Liban.



Ainsi je peux vous proposer ma double compétence commerciale (exercée en Jordanie) et technique (exercée en France).



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Audiovisuel

Commercial

Communication

Français

Linguistique

Monde arabe

Vision

Informatique

Adobe Photoshop