Emaliz HAIR

Comme vous l’avez compris EMALIZ est un beau projet mais aussi une grande aventure humaine…

Notre univers : l’accompagnement post cancer et le soin, nos gamme s’étend de la prothèse capillaire 100% naturelle accessible aux soins et à la prise en charge bien être.



Notre Mission : Accompagner la Femme à soigner son apparence afin qu’en dépit des effets du traitement, elle préserve son IMAGE et son estime de soi dans cette épreuve.



Notre offre : Accueillir au sein d’Emaliz des personnes qui, à titre personnel ou par le biais d'un proche, ont été confrontées ou ont vécu l'épreuve du cancer et qui souhaitent à leur tour partager leur expérience en accompagnant d'autres personnes malades durant ce parcours.



- Vous avez envie d'être utile aux autres, vous êtes passionné(e) par votre métier, vous avez envie de partager votre savoir-faire, ou tout simplement vous souhaitez donner un nouveau sens à votre vie professionnelle dans l’accompagnement ?







Rejoindre Emaliz, c'est évoluer dans une équipe jeune, innovante et engagée, proposant des produits haut de gamme enfin accessible à tous, pour pallier les effets secondaires du cancer sur rendez-vous à domicile !



Avec des valeurs éthiques fortes fondées sur le respect, l’accompagnent à dimension humaine, l'écoute et la bienveillance. C'est tout le principe EMALIZ.



Conseillère(e) Emaliz est une activité passionnante, vous avez le choix de vos horaires: mi-temps, temps partiel, complément de revenus ou d’activité. Si notre aventure vous séduit et vous souhaitez participer à ce beau projet Emaliz ou en savoir plus :



Faites nous parvenir un CV et une lettre de motivation par mail à l'adresse, ou appelez nous au 06 35 16 38 23 pour tout renseignements : emalizhaircancer@hotmail.com Suzie Chimère



Conseil

Bien être

Artisanat

Perrruque

Chimiothérapie

Coiffure

Beauté

Vente

Perruquiere

Perruques Medicales Agrees Haut De Gamme

Complements Hommes Et Femmes